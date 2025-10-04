04 октября 2025

Свердловчанин внезапно скончался в екатеринбургском музее

Точная причина смерти мужчины неизвестна
Точная причина смерти мужчины неизвестна

В музее в центре Екатеринбурга внезапно скончался пожилой мужчина. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

«В музее истории камнерезного и ювелирного искусства на Ленина, 37 умер пожилой мужчина. Резко стало плохо», — рассказал собеседник агентства.

Ранее екатеринбурженка скончалась и пролежала в закрытой квартире две недели. Соседи забили тревогу, когда трупный запах вместе с мухами начал проникать в их жилье.

