Свердловчанин внезапно скончался в екатеринбургском музее

Точная причина смерти мужчины неизвестна
В музее в центре Екатеринбурга внезапно скончался пожилой мужчина. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.
«В музее истории камнерезного и ювелирного искусства на Ленина, 37 умер пожилой мужчина. Резко стало плохо», — рассказал собеседник агентства.
Ранее екатеринбурженка скончалась и пролежала в закрытой квартире две недели. Соседи забили тревогу, когда трупный запах вместе с мухами начал проникать в их жилье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!