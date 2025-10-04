04 октября 2025

Модель из Екатеринбурга проиграла в битве за корону «Мисс Россия»

Дина Сафина из Екатеринбурга не смогла получить титул «Мисс Россия»
Дина Сафина оступилась в шаге от суперфинала конкурса
Модель Дина Сафина из Екатеринбурга, прошедшая в финал всероссийского конкурса «Мисс Россия», не смогла заполучить корону победительницы. Девушка выбыла из соревнования, оставшись в топ-50. Сам конкурс проходил в Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Дина не смогла попасть в суперфинал, куда отбирали 20 участниц из всех девушек, прошедших в финал. На этом ее путь в конкурсе «Мисс Россия» завершился. Победу одержала Анастасия Венза из Московской области. 

Выбирали «Мисс Россия» в этом году артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, певица и телеведущая Татьяна Котова, модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк. Звание «Вице-мисс Россия» получили Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка.

Уралочке Дине 23 года. Она родилась в Екатеринбурге, где закончила частную школу «Гелиос». Дина отучилась в Нью-Йоркском университете, где изучала бизнес в развлекательной индустрии и кинорежиссуру. Проживая в США, она вела свой YouTube-канал. Подробнее о том, кто представлял Екатеринбург в конкурсе — в материале URA.RU.

