05 октября 2025

Свердловчан предупредили об опасном тумане

Для безопасности на трассах организовано патрулирование
На территории Свердловской области ранним утром и по ночам ожидаются густые туманы. ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает всех водителей об опасном природном явлении.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 6 — 8 октября ночью и утром на территории Свердловской области ожидается туман», — сказано в пресс-службе компании.

Для обеспечения безопасности на федеральных трассах идет круглосуточное патрулирование. Водителей просят быть внимательными на дороге и при необходимой помощи звонить по номеру 8-800-200-63-06.

