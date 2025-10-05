Свердловчан предупредили об опасном тумане

На территории Свердловской области ранним утром и по ночам ожидаются густые туманы. ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает всех водителей об опасном природном явлении.
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 6 — 8 октября ночью и утром на территории Свердловской области ожидается туман», — сказано в пресс-службе компании.
Для обеспечения безопасности на федеральных трассах идет круглосуточное патрулирование. Водителей просят быть внимательными на дороге и при необходимой помощи звонить по номеру 8-800-200-63-06.
