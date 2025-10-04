04 октября 2025

В Екатеринбурге мигранты устроили притон в одной из квартир

Следователи проводят проверку (архивное фото)
Следователи проводят проверку (архивное фото) Фото:

В одной из квартир на улице Бардина в Екатеринбурге мигранты устроили притон. Как уточнили в следственном комитете, проживают они там незаконно.

«Жильцы дома сообщают о регулярном нарушении общественного порядка постояльцами квартиры. А также непринятии мер со стороны правоохранительных органов в связи с обращениями по указанному факту», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав местных жителей.

В конце сентября силовики устроили облаву на мигрантов в Чкаловском районе Екатеринбурга. Нарушителей незамедлительно доставили в отдел.

