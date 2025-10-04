В Екатеринбурге мигранты устроили притон в одной из квартир

В одной из квартир на улице Бардина в Екатеринбурге мигранты устроили притон. Как уточнили в следственном комитете, проживают они там незаконно.
«Жильцы дома сообщают о регулярном нарушении общественного порядка постояльцами квартиры. А также непринятии мер со стороны правоохранительных органов в связи с обращениями по указанному факту», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав местных жителей.
В конце сентября силовики устроили облаву на мигрантов в Чкаловском районе Екатеринбурга. Нарушителей незамедлительно доставили в отдел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!