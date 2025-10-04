04 октября 2025

Ребенок и трое человек погибли в жутком ДТП на свердловской трассе. Фото

Пассажиры и водитель иномарки не выжили
На 28 километре трассы «Талица — Бутка» произошло смертельное ДТП — трактор столкнулся с иномаркой. В результате водитель и трое пассажиров иномарки погибли, в том числе и четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Предварительно, трактор „МТЗ-82“, двигаясь со стороны села Бутка в сторону города Талица, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем Kia», — рассказали в telegram-канале ведомства. Прокуратура Талицкого района взяла ход проверки обстоятельств трагедии на контроль.

Ранее в Екатеринбурге водитель снес четырехлетнего ребенка. Малыш без сопровождения взрослых выбежал на дорогу, его госпитализировали.  

