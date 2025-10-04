04 октября 2025

Водителю, устроившему смертельное ДТП под Талицей, грозит до 15 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи намерены предъявить водителю обвинение и избрать меру пресечения
Следователи намерены предъявить водителю обвинение и избрать меру пресечения Фото:

Талицкий отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении водителя трактора, влетевшего в семью с ребенком на трассе «Талица — Бутка». В последствии, все четыре человека, включая четырехлетнюю девочку, погибли. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Мужчина 1999 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух или более человек, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении. За рулем находился 27-летний житель Тугулыма. 

Инспекторам мужчина заявил, что трактор самостоятельно рванул в сторону встречной полосы, где и столкнулся с иномаркой, в которой находилась семья. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Жуткое ДТП произошло вечером 4 октября. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Талицкий отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении водителя трактора, влетевшего в семью с ребенком на трассе «Талица — Бутка». В последствии, все четыре человека, включая четырехлетнюю девочку, погибли. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Мужчина 1999 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух или более человек, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении. За рулем находился 27-летний житель Тугулыма.  Инспекторам мужчина заявил, что трактор самостоятельно рванул в сторону встречной полосы, где и столкнулся с иномаркой, в которой находилась семья. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России. Жуткое ДТП произошло вечером 4 октября. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...