Водителю, устроившему смертельное ДТП под Талицей, грозит до 15 лет тюрьмы

Талицкий отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении водителя трактора, влетевшего в семью с ребенком на трассе «Талица — Бутка». В последствии, все четыре человека, включая четырехлетнюю девочку, погибли. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Мужчина 1999 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух или более человек, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении. За рулем находился 27-летний житель Тугулыма.
Инспекторам мужчина заявил, что трактор самостоятельно рванул в сторону встречной полосы, где и столкнулся с иномаркой, в которой находилась семья. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.
Жуткое ДТП произошло вечером 4 октября. Трактор вылетел на «встречку» и столкнулся с Kia. В результате 27-летний мужчина, две девушки 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка погибли.
