Что подарить на День учителя: креативные идеи от свердловских педагогов

Свердловчане активно поздравляют учителей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 5 октября и в этом выпал на воскресенье. Дети и их родители благодарят педагогов по-разному — от цветов и сладостей до самых креативных решений. О том, какие подарки радуют учителей особенно, URA.RU рассказали они сами.
Корм для животных
Первый в Екатеринбурге директор школы-ветеран СВО Владимир Стерхов, возглавивший СОШ №43, отметил, что для него лучший подарок — это счастливые дети, довольные родители и самые любящие свою работу педагоги. Руководитель признается, что подарки ему не нужны, ведь у него есть все, что необходимо счастливому человеку. Но все же Стерхов благодарен каждому за внимание.
«Радуюсь всему. И когда дети дарят значок, рисунок, стих. Это сделано своими руками, с душой. В один из праздников я просил дарить мне корм для животных, медикаменты и ветеринарные препараты, чтоб потом все эти подарки передать в приют для животных», — рассказал директор.
Сертификат в любимый магазин
Для учителя английского языка в школе №?22 Марии Антипиной, помимо слов благодарности, приятно получить чай, сертификаты в магазин, фрукты, канцелярию и цветы. «Класс, где я классный руководитель, уточнили сразу мои любимые магазины, поэтому всегда дарят сертификаты в них. Еще мне подарили набор маркеров для доски, магниты, держатель для губки и маркеров, лазерную указку — считаю, это отличным подарком. Пользуюсь каждый день», — поделилась педагог. На этот праздник одна из учениц подарила ей набор цитрусовых. «Очень вкусный и полезный подарок, особенно в сезон простуды и осенней хандры», — отметила девушка.
Сценка или видео
Особенно памятны для учителя информатики и обществознания в школе №?46 Ольги Фарвазовой подарки, в которые вложен труд. «Я очень рада каждому сказанному слову, каждому восхищенному взгляду и просто присутствию детей в моей работе, а когда они готовят что-то еще, например, видео, сценку, поют песни или дарят букет цветов, то внутри сразу становится тепло. Такие моменты очень запоминаются», — признается педагог.
«Умные сладости»
Несмотря на то, что учитель английского языка школы №?91 Екатерина Вострецова работает первый год, у нее уже есть опыт в получении подарков. В этом году преподавателю подарили много сладкого и чая. «Я думаю, что это базовый набор для поздравления. Было бы славно дарить учителям „умные сладости“, потому что от обычных шоколадок много вреда. В этом году мне подарили сертификат на OZON, этому подарку я особенно рада, так как я часто покупаю товары на этой платформе. Еще запомнились турецкие сладости, они и не очень сладкие, и необычные», — рассказала учитель. Но самые приятные подарки, по ее мнению, это отличные оценки и бережное отношение к предмету.
Собственный портрет
Учитель русского языка и литературы в школе №?55 Анна Шабанина отмечает, что особенно радуется подаркам, в которые дети вложили частичку себя. «Постарались, потратили время и силы, чтобы порадовать педагога. Например, однажды ученица подарила мой портрет акрилом на холсте. Было видно, сколько труда вложено в этот рисунок. Даже рисунком сложно назвать — это настоящее творение искусства», — рассказала учительница. Она также подчеркнула, что для нее важны и приятные слова, звучащие из уст родителей. «Тем более, что возможность поблагодарить за труд человека, который проводит время с вашим ребенком каждый день — выпадает всего один раз в год», — поделилась девушка.
Рисунок от ИИ
Для учителя физики в 12-й школе Лобвы (Новолялинский район) с более чем сорокалетним стажем Тамары Гафуровой бесценны цветы и теплые слова, сказанные от всей души. А подарок, который дети ей сделали в этом году, — портрет, созданный ИИ, она запомнит надолго.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!