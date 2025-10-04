Экс-чемпион UFC и боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян принял вызов чемпиона UFC Мераба Двалишвили. Об этом спортсмен заявил в социальных сетях.
«Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем поединке», — написал Ян в Х.
О том, что боец принял вызов, сообщил и его менеджер Саят Абдрахманов. «Петр будет готов в декабре», — поделился он с ТАСС.
Двалишвили на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе одолел американца Кори Сэндхагена. После этого Мераб бросил вызов российскому бойцу.
Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе, ему 32 года. На его счету 19 побед и пять поражений в профессиональной карьере. В марте 2023 года Ян уже встречался с Двалишвили и проиграл поединок судейским решением. Мераб Двалишвили, которому 34 года, с момента своего последнего успеха удерживает чемпионский пояс, а его рекорд составляет 21 победу и четыре поражения.
