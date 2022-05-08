Жители делятся фотографиями и видео в соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда, Ноябрьска и других территорий ЯНАО в социальных сетях делятся фотографиями и видео салюта. День Победы завершился праздничными залпами.

«Мирного неба над головой», «С Днем Победы», «Праздник со слезами на глазах», — пишут пользователи в комментариях. За салютом жители наблюдали с разных площадок.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах Ямала жители отжались 28124 раза и установили рекорд Победы. Десятки тысяч ямальцев прошли в колоннах Бессмертного полка 9 мая.

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