Пермский мэр пояснил, зачем нужна улица в честь убитого главы ДНР

Увековечивание памяти Александра Захарченко поможет сохранить память о нем, уверен мэр города Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Добрянского округа в Пермском крае Константин Лызов объяснил, почему поддержал инициативу о названии улицы в Добрянке в честь убитого главы ДНР Александра Захарченко. В беседе с корреспондентом URA.RU он рассказал, что это важно для молодого поколения.

«Люди, которые изначально боролись за независимость ДНР, имеют право быть у нас увековечены. Это наши люди, с русскими корнями. Это нормально. Я полагаю, что сегодня, в текущих условиях это важно для молодого поколения», — отметил Лызов. И добавил, что он является убежденным сторонником «позиции президента и проведения спецоперации».

На вопрос, нет ли намерения назвать улицу в честь погибших в ходе спецоперации добрянцев, Лызов ответил, что «это надо обсуждать». Конкретная улица, которую назовут в честь полковника Захарченко, пока не выбрана. Мэр заявил, что это прерогатива местного градостроительного совета. Тему будут обсуждать на заседании совета в мае. «Это может быть или новая улица, или улица, название которой сегодня не несет особой смысловой нагрузки. Например, Северная, Южная, Западная, Восточная и т. д.», — отметил Лызов.

Ранее URA.RU сообщало, что с инициативой о присвоении имени Захарченко одной из улиц в Добрянке выступил местный совет ветеранов войны в Афганистане и боевое братство Добрянского района. Экс-глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года. Россия проводит спецоперацию по предотвращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе с 24 февраля.

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