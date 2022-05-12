В пермских магазинах «Л`Этуаль» будут продавать лекарства

В пермских магазинах сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» появятся аптечные корнеры. Это специальные «островки» в магазинах, где будут продавать лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.
«Мы планируем открывать аптечные корнеры в магазинах „Л’Этуаль“, в том числе и в Перми. Покупателям будут доступны лекарства первой необходимости, витамины и БАДы, а также бренды лечебной аптечной косметики: La Roche-Posay, Vichy, Mustela, Topicrem и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера.
Компания планирует открыть аптечные корнеры и в других городах-миллионниках. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года. Сейчас аптеки от «Л’Этуаль» работают только в нескольких магазинах Москвы.
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В пермских магазинах сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» появятся аптечные корнеры. Это специальные «островки» в магазинах, где будут продавать лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. «Мы планируем открывать аптечные корнеры в магазинах „Л’Этуаль“, в том числе и в Перми. Покупателям будут доступны лекарства первой необходимости, витамины и БАДы, а также бренды лечебной аптечной косметики: La Roche-Posay, Vichy, Mustela, Topicrem и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера. Компания планирует открыть аптечные корнеры и в других городах-миллионниках. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года. Сейчас аптеки от «Л’Этуаль» работают только в нескольких магазинах Москвы. Ранее URA.RU сообщало, что магазин «Л’Этуаль» в ТРК «Семья» переехал в другую локацию. Теперь он стал больше в 2,5 раза.