В пермских магазинах «Л`Этуаль» будут продавать лекарства

В «Л`Этуаль» можно будет купить не только косметику, но и лекарства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пермских магазинах сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» появятся аптечные корнеры. Это специальные «островки» в магазинах, где будут продавать лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Мы планируем открывать аптечные корнеры в магазинах „Л’Этуаль“, в том числе и в Перми. Покупателям будут доступны лекарства первой необходимости, витамины и БАДы, а также бренды лечебной аптечной косметики: La Roche-Posay, Vichy, Mustela, Topicrem и другие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера.

Компания планирует открыть аптечные корнеры и в других городах-миллионниках. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года. Сейчас аптеки от «Л’Этуаль» работают только в нескольких магазинах Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что магазин «Л’Этуаль» в ТРК «Семья» переехал в другую локацию. Теперь он стал больше в 2,5 раза.