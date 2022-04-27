Теперь магазин занимает в 2,5 раза больше площади Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ТРК «Семья» в центре Перми магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» сменил местоположение — занял бывшие площади Сбербанка. Об этом сообщили в администрации торгового центра.

«Открылся отдел в новом месте — в первой очереди. Вход в Сбербанк был с улицы, а теперь у „Л’Этуаль“ вход будет и из ТРК и с улицы», — пояснила URA.RU управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова.

Теперь магазин занимает 427 кв. м. Это в 2,5 раза больше предыдущей площади. На место, где раньше располагался магазин парфюмерии, скоро заедет новый арендатор. По словам Елены Ждановой, сейчас идет отбор — есть несколько вариантов. Решение должны принять уже завтра.

Ранее URA.RU сообщало, что итальянский бутик Marella переехал из ТРК «Семья». Теперь он будет распологаться в ТЦ iMALL «Эспланада».