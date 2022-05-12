На мемориале тюменцу, погибшему в СВО, нашли кадр из боевика США

Александр Слепнев погиб на Украине 31 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменцы обнаружили кадр из американского боевика «Повелитель бури» на мемориале в честь сапера Александра Слепнева, героически погибшего во время специальной военной операции на Украине. Средства на установку памятной доски были собраны односельчанами военнослужащего. Об этом сообщают СМИ.

«В общем — увидел фотку с мемориала погибшему солдату из Армизонского района и удивился. Они прифотошопили туда кадр с американским сапером в Ираке из фильма «Повелитель бури», — сообщает 72.ru со ссылкой на слова тюменца, заметившего кадр из фильма на мемориальной доске, посвященной памяти погибшего.

Глава села Калмакское Армизонского района Нина Ефимик, откуда был родом погибший военнослужащий, рассказала журналистам издания, о том, что дизайн мемориальной доски был разработан с помощью полковника полиции в отставке Сергея Сергеева. «Мы обсудили с Сергеем Сергеевым эту ситуацию. Он мне сказал, что в фильмах вообще не силен и не смотрит их. Подбирали фон, нашли картинку с сапером. Я тоже посмотрела мемориал — бежит сапер и позади взрыв. Ничего такого нет. Хотелось увековечить память парня. Он же у нас всю жизнь жил. Нашли мастера в Тюмени. Собирали деньги люди — сколько могли», — сообщила Ефимик 72.ru.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость.

Александр Слепнев был посмертно награжден орденом Мужества

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