12 мая 2022

Власти ЯНАО меняют закон о референдумах и избиркомах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Законопроект рассмотрят на следующем заседании заксобрания ЯНАО Фото:

Власти ЯНАО собираются убрать членов территориальных и участковых комиссий с правом совещательного голоса на референдумах. Партиям, общественникам и инициативным группа хотят позволить назначать до трех наблюдателей, также упраздняются комиссии в муниципалитетах. Соответствующий проект закона опубликован на сайте заксобрания Ямала.

«Законопроектом предлагается упразднить членов участковых и территориальных комиссий референдума с правом совещательного голоса. <…> Политическая партия, региональное отделение политической партии, иное общественное объединение, а также инициативная группа по проведению референдума автономного округа теперь вправе назначить до трех наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие законопроекта не принесет дополнительных финансовых затрат. Также не потребуется дополнительная разработка подзаконных актов. Кроме того, аналитики просчитали, что подобные изменения не станут причиной общественных проблем.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Власти ЯНАО собираются убрать членов территориальных и участковых комиссий с правом совещательного голоса на референдумах. Партиям, общественникам и инициативным группа хотят позволить назначать до трех наблюдателей, также упраздняются комиссии в муниципалитетах. Соответствующий проект закона опубликован на сайте заксобрания Ямала. «Законопроектом предлагается упразднить членов участковых и территориальных комиссий референдума с правом совещательного голоса. <…> Политическая партия, региональное отделение политической партии, иное общественное объединение, а также инициативная группа по проведению референдума автономного округа теперь вправе назначить до трех наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что принятие законопроекта не принесет дополнительных финансовых затрат. Также не потребуется дополнительная разработка подзаконных актов. Кроме того, аналитики просчитали, что подобные изменения не станут причиной общественных проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...