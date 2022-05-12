Власти ЯНАО меняют закон о референдумах и избиркомах

Законопроект рассмотрят на следующем заседании заксобрания ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО собираются убрать членов территориальных и участковых комиссий с правом совещательного голоса на референдумах. Партиям, общественникам и инициативным группа хотят позволить назначать до трех наблюдателей, также упраздняются комиссии в муниципалитетах. Соответствующий проект закона опубликован на сайте заксобрания Ямала.

«Законопроектом предлагается упразднить членов участковых и территориальных комиссий референдума с правом совещательного голоса. <…> Политическая партия, региональное отделение политической партии, иное общественное объединение, а также инициативная группа по проведению референдума автономного округа теперь вправе назначить до трех наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие законопроекта не принесет дополнительных финансовых затрат. Также не потребуется дополнительная разработка подзаконных актов. Кроме того, аналитики просчитали, что подобные изменения не станут причиной общественных проблем.