Власти ЯНАО меняют закон о референдумах и избиркомах

Власти ЯНАО собираются убрать членов территориальных и участковых комиссий с правом совещательного голоса на референдумах. Партиям, общественникам и инициативным группа хотят позволить назначать до трех наблюдателей, также упраздняются комиссии в муниципалитетах. Соответствующий проект закона опубликован на сайте заксобрания Ямала.
«Законопроектом предлагается упразднить членов участковых и территориальных комиссий референдума с правом совещательного голоса. <…> Политическая партия, региональное отделение политической партии, иное общественное объединение, а также инициативная группа по проведению референдума автономного округа теперь вправе назначить до трех наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что принятие законопроекта не принесет дополнительных финансовых затрат. Также не потребуется дополнительная разработка подзаконных актов. Кроме того, аналитики просчитали, что подобные изменения не станут причиной общественных проблем.
Власти ЯНАО собираются убрать членов территориальных и участковых комиссий с правом совещательного голоса на референдумах. Партиям, общественникам и инициативным группа хотят позволить назначать до трех наблюдателей, также упраздняются комиссии в муниципалитетах. Соответствующий проект закона опубликован на сайте заксобрания Ямала. «Законопроектом предлагается упразднить членов участковых и территориальных комиссий референдума с правом совещательного голоса. <…> Политическая партия, региональное отделение политической партии, иное общественное объединение, а также инициативная группа по проведению референдума автономного округа теперь вправе назначить до трех наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что принятие законопроекта не принесет дополнительных финансовых затрат. Также не потребуется дополнительная разработка подзаконных актов. Кроме того, аналитики просчитали, что подобные изменения не станут причиной общественных проблем.