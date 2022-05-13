В Пермском крае резко вырос спрос на продавцов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар Здоровье. Тюмень, продавец, человек в маске, молодой человек, парень в маске
Искали работу в сфере торговли только 12% пермяков Фото:

За апрель 2022 года работодатели в Пермском крае чаще всего публиковали вакансии в сфере торговли. На нее приходится 63% всех опубликованных предложений о работе на сайте «Работа.ру». Об этом URA.RU рассказали в компании сервиса.

«Чаще всего в апреле 2022 года в Пермском крае сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали 63% вакансий от общего числа апрельских предложений о работе», — сообщили в компании. В целом активность пермских работодателей увеличилась за месяц на 3%.

На втором месте с заметным отставанием на региональном рынке труда — сфера услуг. Ее доля среди всех опубликованных вакансий на сервисе — 9%. На третьем и четвертом месте расположились логистика (8%) и агропром (4%) соответственно.

Пермяки, в свою очередь, чаще всего искали работу в сфере бизнес-услуг и офисных служб (17% от всего спроса). В сфере торговле искали работу только 12%. В сфере транспорта и логистики — 10%.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

За апрель 2022 года работодатели в Пермском крае чаще всего публиковали вакансии в сфере торговли. На нее приходится 63% всех опубликованных предложений о работе на сайте «Работа.ру». Об этом URA.RU рассказали в компании сервиса. «Чаще всего в апреле 2022 года в Пермском крае сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали 63% вакансий от общего числа апрельских предложений о работе», — сообщили в компании. В целом активность пермских работодателей увеличилась за месяц на 3%. На втором месте с заметным отставанием на региональном рынке труда — сфера услуг. Ее доля среди всех опубликованных вакансий на сервисе — 9%. На третьем и четвертом месте расположились логистика (8%) и агропром (4%) соответственно. Пермяки, в свою очередь, чаще всего искали работу в сфере бизнес-услуг и офисных служб (17% от всего спроса). В сфере торговле искали работу только 12%. В сфере транспорта и логистики — 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...