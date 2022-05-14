ДПС в ХМАО ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся

В Нижневартовске (ХМАО) экипажи ДПС разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщается в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ночью несколько часов ездили ДПС искали машину, которая вероятно сбила человека и уехала с места ДТП», — сообщается в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Также в группе приводится свидетельство анонимного пользователя, что происшествие произошло по улице Льва Толстого.
Официального заявления о происшествии нет. Корреспонденту URA.RU дозвонится в дежурную часть ГИБДД Нижневартовска не удалось. Отправлен запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть происшествие. На момент публикации ответ получен не был.
В Нижневартовске (ХМАО) экипажи ДПС разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщается в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Ночью несколько часов ездили ДПС искали машину, которая вероятно сбила человека и уехала с места ДТП», — сообщается в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Также в группе приводится свидетельство анонимного пользователя, что происшествие произошло по улице Льва Толстого. Официального заявления о происшествии нет. Корреспонденту URA.RU дозвонится в дежурную часть ГИБДД Нижневартовска не удалось. Отправлен запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть происшествие. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало о наезде на подростка в Сургуте. Несовершеннолетний получил незначительные травмы.