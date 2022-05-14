ДПС в ХМАО ищет водителя, который сбил пешехода и скрылся

Сотрудники ДПС Нижневартовска разыскивали автомобиль, совершивший ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) экипажи ДПС разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщается в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью несколько часов ездили ДПС искали машину, которая вероятно сбила человека и уехала с места ДТП», — сообщается в паблике «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Также в группе приводится свидетельство анонимного пользователя, что происшествие произошло по улице Льва Толстого.

Официального заявления о происшествии нет. Корреспонденту URA.RU дозвонится в дежурную часть ГИБДД Нижневартовска не удалось. Отправлен запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой подтвердить или опровергнуть происшествие. На момент публикации ответ получен не был.

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