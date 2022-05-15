В Тобольске ищут командира землесоса на зарплату в 180 тысяч

Помимо высокой зарплаты сотрудник получит льготную пенсию и дополнительный отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На позиции командира насоса для перекачки разжиженного грунта (землесоса), жители Тобольска могут заработать от 100 до 180 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Центра занятости Тюменской области.

«В Тобольске требуется командир землесоса, земснаряда. Заработная плата от 100 до 180 тысяч рублей. Обязанности — выполнение дноуглубительных работ, обеспечение безопасности судоходства», — такая вакансия опубликована в банке Центра занятости Тюменской области.

Сотрудника ищут в тобольский филиал Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, подчиняющейся Росморречфлоту. В соцпакет для работника входит льготная пенсия, дополнительный отпуск, предоставление жилья и спецодежды. Также обещают премии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут менеджера по продаже городов в онлайн-игре. Платить такому сотруднику обещают до трех миллионов рублей в месяц.