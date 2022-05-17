17 мая 2022

В Тюмени затопило элитный новый дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом вместе с подземной парковкой затопило после дождей в Тюмени Фото:

В Тюмени затопило дом и подземную парковку ЖК «Новин». Видео с последствиями дождей в квартале появились в социальных сетях. «Росводоканал Тюмень» винит в произошедшем управляющие компании.

«В Новине затопило парковку. Жильцы отмечают, что такое происходит во время сильных дождей. Они думают, что это происходит из-за некачественной гидроизоляции», — сообщают в посте telegram-канала «ЧС Тюмень Z». На кадрах первого видео можно различить, что вода от двигающегося транспорта накатывает волны, при этом заполонив всю площадь парковки. На другом видео автор показывает последствия протечки в доме, от которой затопило лифт и весь пол.

ЖК «Новин» позиционируется агентством «Метрика Недвижимость» как квартал с элитными квартирами. Стоимость недвижимости в нем варьируется от 5 до 18 млн рублей.

В «Росводоканал Тюмень» прокомментировали произошедшую ситуацию. «Все из-за того, что управляющие компании, чтобы очистить дворы от воды после ливня, в нарушение всех правил и норм открывают канализационные колодцы и сливают туда дождевую воду. Это категорически запрещено» — сообщили 72.RU в пресс-службе компании. Также они заявили, что для устранения проблем в городе они отозвали людей с выходных и мобилизовали все имеющиеся силы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени после дождя затопило дворы, дома и дороги. Кадрами непогоды люди стали активно делиться в соцсетях.

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В Тюмени затопило дом и подземную парковку ЖК «Новин». Видео с последствиями дождей в квартале появились в социальных сетях. «Росводоканал Тюмень» винит в произошедшем управляющие компании. «В Новине затопило парковку. Жильцы отмечают, что такое происходит во время сильных дождей. Они думают, что это происходит из-за некачественной гидроизоляции», — сообщают в посте telegram-канала «ЧС Тюмень Z». На кадрах первого видео можно различить, что вода от двигающегося транспорта накатывает волны, при этом заполонив всю площадь парковки. На другом видео автор показывает последствия протечки в доме, от которой затопило лифт и весь пол. ЖК «Новин» позиционируется агентством «Метрика Недвижимость» как квартал с элитными квартирами. Стоимость недвижимости в нем варьируется от 5 до 18 млн рублей. В «Росводоканал Тюмень» прокомментировали произошедшую ситуацию. «Все из-за того, что управляющие компании, чтобы очистить дворы от воды после ливня, в нарушение всех правил и норм открывают канализационные колодцы и сливают туда дождевую воду. Это категорически запрещено» — сообщили 72.RU в пресс-службе компании. Также они заявили, что для устранения проблем в городе они отозвали людей с выходных и мобилизовали все имеющиеся силы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени после дождя затопило дворы, дома и дороги. Кадрами непогоды люди стали активно делиться в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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