Дом вместе с подземной парковкой затопило после дождей в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени затопило дом и подземную парковку ЖК «Новин». Видео с последствиями дождей в квартале появились в социальных сетях. «Росводоканал Тюмень» винит в произошедшем управляющие компании.

«В Новине затопило парковку. Жильцы отмечают, что такое происходит во время сильных дождей. Они думают, что это происходит из-за некачественной гидроизоляции», — сообщают в посте telegram-канала «ЧС Тюмень Z». На кадрах первого видео можно различить, что вода от двигающегося транспорта накатывает волны, при этом заполонив всю площадь парковки. На другом видео автор показывает последствия протечки в доме, от которой затопило лифт и весь пол.

ЖК «Новин» позиционируется агентством «Метрика Недвижимость» как квартал с элитными квартирами. Стоимость недвижимости в нем варьируется от 5 до 18 млн рублей.

В «Росводоканал Тюмень» прокомментировали произошедшую ситуацию. «Все из-за того, что управляющие компании, чтобы очистить дворы от воды после ливня, в нарушение всех правил и норм открывают канализационные колодцы и сливают туда дождевую воду. Это категорически запрещено» — сообщили 72.RU в пресс-службе компании. Также они заявили, что для устранения проблем в городе они отозвали людей с выходных и мобилизовали все имеющиеся силы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени после дождя затопило дворы, дома и дороги. Кадрами непогоды люди стали активно делиться в соцсетях.