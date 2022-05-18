Британия попробует выйти из энергокризиса за счет пещер

Шотландия планирует построить новую ГЭС внутри горы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Шотландская компания Drax Group подаст заявку на строительство новой подземной гидроаккумулирующей электростанции внутри горы Бен Круачан. Проект призван повысить энергетическую безопасность Великобритании и снизить расходы на электроэнергию. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

«Планы, представленные компанией по возобновляемым источникам энергии Drax по расширению электростанции Cruachan в Шотландии, будут поддерживать энергетическую безопасность Великобритании, снижать затраты на энергию и сокращать выбросы углерода, позволяя использовать больше возобновляемой энергии домами и предприятиями», — говорится на сайте. В случае удачного осуществления, подобный проект станет первым в Великобритании за 40 лет, отмечается в пресс-релизе.

Начало строительства электростанции запланировано на 2024 год. Как уточнили авторы, она может быть введена в эксплуатацию уже в 2030 году.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявлял о существовании апокалиптических прогнозов роста мировых цен на продовольствие из-за спецоперации на Украине. Среди прочих угроз Бейли обозначил резкое повышение цен на энергоносители, которое является следствием сокращения поставок газа из России.

Лидеры европейских стран начали заявлять об отказе от поставок российских энергоресурсов после того, как президент РФ Владимир Путин обязал недружественные страны расплачиваться за импорт газа в рублях. Это решение стало ответом на беспрецедентные экономические санкции против России.