В МВД ХМАО признали жестокость полицейского в ходе службы

Корреспонденту URA.RU подтвердили факт превышения условий применения силы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В УМВД по ХМАО подтвердили факт необоснованного применения физической силы со стороны полицейского по отношению к задержанному. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба полиции округа.

«Оперативниками собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре установлено, что оперативным дежурным, в ходе пресечения противоправных действий 35-летнего местного жителя, необоснованно применена физическая сила», — сообщает пресс-служба. Инцидент произошел в поселке Пойковский 26 февраля.

Неоднократно судимый за вымогательство, истязание и оскорбление представителей власти местный житель устроил дебош в доме бывшей супруги. Противоправное поведение гражданина было пресечено участковым уполномоченным полиции, который доставил задержанного в ОВД. В отделе полиции мужчина продолжал вести себя агрессивно, наносил удары по стенам и имуществу отдела, на требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В ходе пресечения указанных действий, оперативный дежурный применил к задержанному физическую силу.

Оперативниками службы собственной безопасности управления окружной полиции проведена проверка действий полицейского. По результатам проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы дела переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказало, что в telegram-канале Baza появилась информация о привлечении к уголовной ответственности полицейского из ХМАО. Данные подтвердил официальный представитель пресс-службы УМВД РФ округа.