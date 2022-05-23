Власти хотят скрыть от тюменцев отмену важного запрета

24 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Запрет на использование мангалов власти готовы отменить, но тюменцам об этом сообщать не готовы Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU Власти Тюменской области хотят отменить в регионе особый противопожарный режим, который накладывает на жителей ряд запретов, в том числе — по посещению лесов и приготовлению шашлыков на открытом огне. Однако информировать население об этом чиновники не считают нужным. Соответствующие данные содержит проект, разработанный департаментом гражданской защиты региона. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, предлагается снять особый противопожарный режим с 1 июня. Необходимость информационного сопровождения (освещения) факта принятия и вступления в силу проекта в СМИ отсутствует», — говорится в проекте, подготовленном департаментом гражданской защиты Тюменской области. Документ, разработанный областным департаментом, есть в распоряжении URA.RU. В оперативный штаб области направлен письменный запрос. Ранее агентство сообщало, что особый противопожарный режим был установлен в регионе 15 апреля. В его рамках жителям запрещено посещать леса, готовить пищу на открытом огне и мангалах, а также разводить костры. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Власти Тюменской области хотят отменить в регионе особый противопожарный режим, который накладывает на жителей ряд запретов, в том числе — по посещению лесов и приготовлению шашлыков на открытом огне. Однако информировать население об этом чиновники не считают нужным. Соответствующие данные содержит проект, разработанный департаментом гражданской защиты региона. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, предлагается снять особый противопожарный режим с 1 июня. Необходимость информационного сопровождения (освещения) факта принятия и вступления в силу проекта в СМИ отсутствует», — говорится в проекте, подготовленном департаментом гражданской защиты Тюменской области. Документ, разработанный областным департаментом, есть в распоряжении URA.RU. В оперативный штаб области направлен письменный запрос. Ранее агентство сообщало, что особый противопожарный режим был установлен в регионе 15 апреля. В его рамках жителям запрещено посещать леса, готовить пищу на открытом огне и мангалах, а также разводить костры. Для нарушителей предусмотрены штрафы.