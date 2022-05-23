23 мая 2022

Власти хотят скрыть от тюменцев отмену важного запрета

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснотурьинск. Свердловская область, шашлык, мангал, шампур, отдых, еда, мясо
Запрет на использование мангалов власти готовы отменить, но тюменцам об этом сообщать не готовы Фото:

Власти Тюменской области хотят отменить в регионе особый противопожарный режим, который накладывает на жителей ряд запретов, в том числе — по посещению лесов и приготовлению шашлыков на открытом огне. Однако информировать население об этом чиновники не считают нужным. Соответствующие данные содержит проект, разработанный департаментом гражданской защиты региона.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, предлагается снять особый противопожарный режим с 1 июня. Необходимость информационного сопровождения (освещения) факта принятия и вступления в силу проекта в СМИ отсутствует», — говорится в проекте, подготовленном департаментом гражданской защиты Тюменской области.

Документ, разработанный областным департаментом, есть в распоряжении URA.RU. В оперативный штаб области направлен письменный запрос.

Ранее агентство сообщало, что особый противопожарный режим был установлен в регионе 15 апреля. В его рамках жителям запрещено посещать леса, готовить пищу на открытом огне и мангалах, а также разводить костры. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

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Власти Тюменской области хотят отменить в регионе особый противопожарный режим, который накладывает на жителей ряд запретов, в том числе — по посещению лесов и приготовлению шашлыков на открытом огне. Однако информировать население об этом чиновники не считают нужным. Соответствующие данные содержит проект, разработанный департаментом гражданской защиты региона. «В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, предлагается снять особый противопожарный режим с 1 июня. Необходимость информационного сопровождения (освещения) факта принятия и вступления в силу проекта в СМИ отсутствует», — говорится в проекте, подготовленном департаментом гражданской защиты Тюменской области. Документ, разработанный областным департаментом, есть в распоряжении URA.RU. В оперативный штаб области направлен письменный запрос. Ранее агентство сообщало, что особый противопожарный режим был установлен в регионе 15 апреля. В его рамках жителям запрещено посещать леса, готовить пищу на открытом огне и мангалах, а также разводить костры. Для нарушителей предусмотрены штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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