Студенты смогут пройти стажировку в госструктурах ЯНАО

Студенты смогут трудоустроиться в правительство Ямала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студенты смогут устроиться на практику в государственные учреждения правительства ЯНАО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правительство Ямала и платформа „Россия — страна возможностей“ договорились о сотрудничестве. Студенты, прошедшие оценку своих надпрофессиональных навыков в Центрах компетенций при вузах, смогут пройти стажировки и практики в исполнительных органах государственной власти и государственных учреждениях Ямала», — говорится в сообщении.

Правительство Ямала ежегодно будет принимать на стажировку не менее десяти студентов, которые будут подходить под заявленные в вакансиях критерии. Они получат опыт и возможность официально трудоустроиться в госструктурах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что летом в ЯНАО трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они займутся благоустройством территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, аниматора, вожатого, корреспондента и прочее.