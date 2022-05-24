24 мая 2022

Студенты смогут пройти стажировку в госструктурах ЯНАО

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студенты смогут трудоустроиться в правительство Ямала Фото:

Студенты смогут устроиться на практику в государственные учреждения правительства ЯНАО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правительство Ямала и платформа „Россия — страна возможностей“ договорились о сотрудничестве. Студенты, прошедшие оценку своих надпрофессиональных навыков в Центрах компетенций при вузах, смогут пройти стажировки и практики в исполнительных органах государственной власти и государственных учреждениях Ямала», — говорится в сообщении.

Правительство Ямала ежегодно будет принимать на стажировку не менее десяти студентов, которые будут подходить под заявленные в вакансиях критерии. Они получат опыт и возможность официально трудоустроиться в госструктурах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что летом в ЯНАО трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они займутся благоустройством территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, аниматора, вожатого, корреспондента и прочее.

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Студенты смогут устроиться на практику в государственные учреждения правительства ЯНАО. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Правительство Ямала и платформа „Россия — страна возможностей“ договорились о сотрудничестве. Студенты, прошедшие оценку своих надпрофессиональных навыков в Центрах компетенций при вузах, смогут пройти стажировки и практики в исполнительных органах государственной власти и государственных учреждениях Ямала», — говорится в сообщении. Правительство Ямала ежегодно будет принимать на стажировку не менее десяти студентов, которые будут подходить под заявленные в вакансиях критерии. Они получат опыт и возможность официально трудоустроиться в госструктурах региона. Ранее URA.RU сообщало, что летом в ЯНАО трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они займутся благоустройством территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, аниматора, вожатого, корреспондента и прочее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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