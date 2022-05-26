26 мая 2022
25 мая 2022

На медсестру-правдоруба из ХМАО пожаловались в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра Сургутского травмцентра будет судиться с руководством больницы Фото:

Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова, которая рассказала об использовании в больнице просроченных шовных материалов, будет судиться с учреждением. Ранее Губанову обвинили в воровстве. Об этом URA.RU рассказала сама Губанова.

«Я обнаружила просроченные медицинские материалы, которые предназначались для маленьких детей, и убрала их до приезда полиции. В ответ на меня написали заявление, якобы я их своровала и вынесла из больницы, что является клеветой. Я убрала их из стерильной зоны в общебольничную, руководствуясь СанПиНом. 13 июля у меня будет суд, я также планирую подать на них в суд за клевету», — сказала Губанова. В распоряжении редакции есть аудиозапись, в которой, судя по именам, и. о. старшей сестры операционного блока №1 обвиняет Губанову в краже.

В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что на данный момент в отношении неустановленных лиц ведется расследование по уголовному делу ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания или отравление людей). Информацию о том, что руководство больницы написало заявление о краже, в полиции пообещали уточнить. Получить комментарий главного врача травмцентра Дмитрия Гарайса не удалось. Он не ответил на звонки по номеру, указанному на сайте больницы.

Ранее URA.RU писало о проверке Росздзравнадзора в Сургутском травмцентре, по итогам которой департамент здравоохранения ХМАО заверил, что наличие медицинских изделий с истекшим сроком годности не повлияло на качество оказываемых больницей услуг. В окружном департаменте также сказали, что факты использования просроченного шовного материала, на которые указывала Олеся Губанова, в ходе проверки не установлены и не подтверждены.

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Медсестра Сургутского травмцентра Олеся Губанова, которая рассказала об использовании в больнице просроченных шовных материалов, будет судиться с учреждением. Ранее Губанову обвинили в воровстве. Об этом URA.RU рассказала сама Губанова. «Я обнаружила просроченные медицинские материалы, которые предназначались для маленьких детей, и убрала их до приезда полиции. В ответ на меня написали заявление, якобы я их своровала и вынесла из больницы, что является клеветой. Я убрала их из стерильной зоны в общебольничную, руководствуясь СанПиНом. 13 июля у меня будет суд, я также планирую подать на них в суд за клевету», — сказала Губанова. В распоряжении редакции есть аудиозапись, в которой, судя по именам, и. о. старшей сестры операционного блока №1 обвиняет Губанову в краже. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что на данный момент в отношении неустановленных лиц ведется расследование по уголовному делу ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания или отравление людей). Информацию о том, что руководство больницы написало заявление о краже, в полиции пообещали уточнить. Получить комментарий главного врача травмцентра Дмитрия Гарайса не удалось. Он не ответил на звонки по номеру, указанному на сайте больницы. Ранее URA.RU писало о проверке Росздзравнадзора в Сургутском травмцентре, по итогам которой департамент здравоохранения ХМАО заверил, что наличие медицинских изделий с истекшим сроком годности не повлияло на качество оказываемых больницей услуг. В окружном департаменте также сказали, что факты использования просроченного шовного материала, на которые указывала Олеся Губанова, в ходе проверки не установлены и не подтверждены.
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