В Тюмени резко увеличилось число банкротов

28 мая 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Количество банкротов за год выросло на 46% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области число банкротов выросло на 46%. В промежуток с февраля по май в суд обратились 1752 физических и юридических лица, за прошлый год — 1195. Об этом сообщили в юридической фирме «Арбитраж.ру». «Мы видим всплеск числа заявлений о банкротстве в марте 2022 года. Это связано с тем, что и в юридических, и в бизнес-кругах в марте уже активно обсуждалось планируемое введение моратория на банкротства. Поэтому, конечно, большинство кредиторов уже готовились к этому и постарались успеть подать заявления о банкротстве должников до начала его действия», — рассказала изданию «РБК Тюмень» старший юрист фирмы Аида Кобенко. Специалист отметила, что растет количество заявлений, поданных гражданами, о собственном банкротстве. По словам эксперта, материальное положение организаций и жителей в этом году гораздо сложнее, чем в предыдущем. Финансы физических и юридических лиц изменились в связи с последствиями пандемии и санкциями.

В Тюменской области число банкротов выросло на 46%. В промежуток с февраля по май в суд обратились 1752 физических и юридических лица, за прошлый год — 1195. Об этом сообщили в юридической фирме «Арбитраж.ру». «Мы видим всплеск числа заявлений о банкротстве в марте 2022 года. Это связано с тем, что и в юридических, и в бизнес-кругах в марте уже активно обсуждалось планируемое введение моратория на банкротства. Поэтому, конечно, большинство кредиторов уже готовились к этому и постарались успеть подать заявления о банкротстве должников до начала его действия», — рассказала изданию «РБК Тюмень» старший юрист фирмы Аида Кобенко. Специалист отметила, что растет количество заявлений, поданных гражданами, о собственном банкротстве. По словам эксперта, материальное положение организаций и жителей в этом году гораздо сложнее, чем в предыдущем. Финансы физических и юридических лиц изменились в связи с последствиями пандемии и санкциями.