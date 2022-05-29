29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Тюменцы взяли 3 место по количеству победителей в конкурсе Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, кириенко сергей, лидеры россии
Изначально в суперфинал прошло шесть участников от Тюменской области Фото:

В победителях конкурса управленцев «Лидеры России» оказалось четыре представителя Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба организации «Россия — страна возможностей», которая проводит конкурс, считающийся проектом Кремля по формированию кадрового состава. По количеству победителей регион занял третий показатель после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

«Больше всего победителей из Москвы — 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург — по 6 победителей. На третьем месте Тюменская область — 4 победителя», — уточнили в пресс-службе «Россия — страна возможностей».

Всего было определено 106 победителей суперфинала четвертого сезона. Тюменцы заняли следующие места:

22 — Юрий Зазуля, проректор по экономике и финансам ТИУ («Наука»);

48 — Александр Мильке, руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» («Бизнес и промышленность»);

88 — Трофимов Олег, исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ («Наука»);

105 — Евгений Ямщиков, директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» (трек «Бизнес и промышленность»).

Ранее URA.RU сообщало, что в суперфинале примут участие шестеро тюменцев. Помимо вышеназванных, среди них были руководитель по сопровождению проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Андрей Валицкий и старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные решения» Эльвира Батурина.

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В победителях конкурса управленцев «Лидеры России» оказалось четыре представителя Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба организации «Россия — страна возможностей», которая проводит конкурс, считающийся проектом Кремля по формированию кадрового состава. По количеству победителей регион занял третий показатель после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. «Больше всего победителей из Москвы — 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург — по 6 победителей. На третьем месте Тюменская область — 4 победителя», — уточнили в пресс-службе «Россия — страна возможностей». Всего было определено 106 победителей суперфинала четвертого сезона. Тюменцы заняли следующие места: 22 — Юрий Зазуля, проректор по экономике и финансам ТИУ («Наука»); 48 — Александр Мильке, руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» («Бизнес и промышленность»); 88 — Трофимов Олег, исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ («Наука»); 105 — Евгений Ямщиков, директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» (трек «Бизнес и промышленность»). Ранее URA.RU сообщало, что в суперфинале примут участие шестеро тюменцев. Помимо вышеназванных, среди них были руководитель по сопровождению проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Андрей Валицкий и старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные решения» Эльвира Батурина.
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