Шестеро тюменцев пробились в финал кадрового конкурса Кремля

Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах
Шестеро тюменцев примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Конкурс, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», считается проектом Кремля по формированию кадрового состава.
Заключительный этап мероприятия пройдет с 26 по 29 мая в Москве. Тюменскую область в нем представляют:
- директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» Евгений Ямщиков (трек «Бизнес и промышленность»);
- руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» Александр Мильке («Бизнес и промышленность»);
- руководитель по сопровождению проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Андрей Валицкий («Бизнес и промышленность»);
- старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные решения» Эльвира Батурина («Государственное управление»);
- проректор по экономике и финансам ТИУ Юрий Зазуля («Наука»);
- исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов («Наука»).
Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах. Так, Максим Скворцов занял кресло директора департамента экономики Тюменской области. А Александр Лебедев получил пост заместителя председателя правительства Камчатского края.
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