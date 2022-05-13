Шестеро тюменцев пробились в финал кадрового конкурса Кремля

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Конкурс Лидеры России - финал. День пятый. Сочи, лидеры россии, петухов игнат
Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах Фото:

Шестеро тюменцев примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Конкурс, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», считается проектом Кремля по формированию кадрового состава.

Заключительный этап мероприятия пройдет с 26 по 29 мая в Москве. Тюменскую область в нем представляют:

  • директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» Евгений Ямщиков (трек «Бизнес и промышленность»);
  • руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» Александр Мильке («Бизнес и промышленность»);
  • руководитель по сопровождению проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Андрей Валицкий («Бизнес и промышленность»);
  • старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные решения» Эльвира Батурина («Государственное управление»);
  • проректор по экономике и финансам ТИУ Юрий Зазуля («Наука»);
  • исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов («Наука»).

Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах. Так, Максим Скворцов занял кресло директора департамента экономики Тюменской области. А Александр Лебедев получил пост заместителя председателя правительства Камчатского края.

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Шестеро тюменцев примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Конкурс, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», считается проектом Кремля по формированию кадрового состава. Заключительный этап мероприятия пройдет с 26 по 29 мая в Москве. Тюменскую область в нем представляют: Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах. Так, Максим Скворцов занял кресло директора департамента экономики Тюменской области. А Александр Лебедев получил пост заместителя председателя правительства Камчатского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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