Шестеро тюменцев пробились в финал кадрового конкурса Кремля 13 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 + Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шестеро тюменцев примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Конкурс, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», считается проектом Кремля по формированию кадрового состава. Заключительный этап мероприятия пройдет с 26 по 29 мая в Москве. Тюменскую область в нем представляют: директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы «СИБУР» Евгений Ямщиков (трек «Бизнес и промышленность»);

руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» Александр Мильке («Бизнес и промышленность»);

руководитель по сопровождению проектов ООО «Газпромнефть-Развитие» Андрей Валицкий («Бизнес и промышленность»);

старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные решения» Эльвира Батурина («Государственное управление»);

проректор по экономике и финансам ТИУ Юрий Зазуля («Наука»);

исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов («Наука»). Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах. Так, Максим Скворцов занял кресло директора департамента экономики Тюменской области. А Александр Лебедев получил пост заместителя председателя правительства Камчатского края. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий. Шестеро тюменцев примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Конкурс, который проводит АНО «Россия — страна возможностей», считается проектом Кремля по формированию кадрового состава. Заключительный этап мероприятия пройдет с 26 по 29 мая в Москве. Тюменскую область в нем представляют: Победители «Лидеров России» часто получают высокие посты во властных структурах. Так, Максим Скворцов занял кресло директора департамента экономики Тюменской области. А Александр Лебедев получил пост заместителя председателя правительства Камчатского края. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям