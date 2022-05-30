Скончался один из ведущих пермских врачей

Прощание с Владимиром Ермаковым состоится в четверг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми на 71 году ушел из жизни один из ведущих хирургов, бывший руководитель хирургического отделения городской медсанчасти № 11 Владимир Ермаков. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края в своем telegram-канале.

«Владимир Федорович был настоящим профессионалом своего дела, ответственным и внимательным доктором. Министерство здравоохранения края, коллектив ГКБ имени С. Н. Гринберга, коллеги и друзья приносят искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Владимир Ермаков закончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1974 году, начал работу хирургом в Городской больнице № 21. С 1975 года заведовал хирургическим кабинетом. В медсанчасти № 11 руководил операционным блоком, затем, с 2000 по 2014 годы возглавлял хирургическое отделение клиники.

Прощание с Владимиром Ермаковым состоится в Перми 2 июня в 11.30 во Дворце культуры им. Кирова (ул. Кировоградская, 26). Отпевание пройдет в 13.30 в Храме Ксении Петербургской (ул. Автозаводская, 82А).