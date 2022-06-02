В «Сургутнефтегазе» отказываются от авиаперевозок вахтовиков

03 июня 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

На поезде вахтовиков будут отправлять домой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургутнефтегазе» ради экономии денег отказываются от авиаперевозок вахтовиков. Информация об этом распространяется во внутреннем приказе «СНГ», который оказался в распоряжении URA.RU. «Для сокращения затрат на доставку вахтовых работников ПАО „Сургутнефтегаз“ авиационным транспортом в 2023 году структурным подразделениям необходимо в срок до 06.06.2022 года проработать и представить предложения по вопросу организации комбинированной доставки вахтовых работников с использованием железнодорожного транспорта», — говорится в документе. Касается это только семи городов: Самара, Саратов, Уфа, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Новосибирск. Планируется, что работники из указанных населенных пунктов, прошедшие карантин, будут направляться в Сургут авиационным транспортом, а обратно уже на поезде. В «Сургутнефтегазе» не стали комментировать внутренний документ компании. При этом отметили, что идет работа по совершенствованию системы доставки. «Логистика доставки сотрудников к месту работы всегда совершенствуется. Работники доставляются автомобильным транспортом, авиатранспортом и железнодорожным», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Игорь Захарко. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии уменьшили шрифт в документах. Работникам приказали печатать документы не 13-м, а 12-м шрифтом. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В «Сургутнефтегазе» ради экономии денег отказываются от авиаперевозок вахтовиков. Информация об этом распространяется во внутреннем приказе «СНГ», который оказался в распоряжении URA.RU. «Для сокращения затрат на доставку вахтовых работников ПАО „Сургутнефтегаз“ авиационным транспортом в 2023 году структурным подразделениям необходимо в срок до 06.06.2022 года проработать и представить предложения по вопросу организации комбинированной доставки вахтовых работников с использованием железнодорожного транспорта», — говорится в документе. Касается это только семи городов: Самара, Саратов, Уфа, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Новосибирск. Планируется, что работники из указанных населенных пунктов, прошедшие карантин, будут направляться в Сургут авиационным транспортом, а обратно уже на поезде. В «Сургутнефтегазе» не стали комментировать внутренний документ компании. При этом отметили, что идет работа по совершенствованию системы доставки. «Логистика доставки сотрудников к месту работы всегда совершенствуется. Работники доставляются автомобильным транспортом, авиатранспортом и железнодорожным», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Игорь Захарко. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии уменьшили шрифт в документах. Работникам приказали печатать документы не 13-м, а 12-м шрифтом.