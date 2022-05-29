В «Сургутнефтегазе» ради экономии уменьшили шрифт в документах

Печатать документы 12 шрифтом начнут с 30 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В одном из крупнейших нефтегазовых предприятии ХМАО, ПАО «Сургутнефтегаз», работникам, ради экономии, приказали печатать документы более мелким шрифтом. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности руководителя пресс-службы «Сургутнефтегаз» Игорь Захарко.

«Это очень хорошее решение, которое приняли недавно. Это позволит сэкономить бумагу. Другие детали касающееся этого решения я комментировать не буду», — заявил URA.RU Захарко.

Судя по приказу, копия которого есть в распоряжении URA.RU, перейти на 12-й шрифт руководство «СНГ» обязало сотрудников с 30 мая. «С 30.05.2022 использовать размер шрифта Arial 12 при оформлении организационно-распорядительных документов (далее ОРД), соответствующие [изменения] будут внесены в СТО», — написано в документе.

Раннее URA.RU сообщало о рекордных выплатах для части акционеров «Сургутнефтегаз». Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров принять выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 80 копеек за обыкновенную акцию, что является самым высоким показателем для этого типа акций за 13 лет.