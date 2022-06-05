Врачи Кургана опровергли слухи о распространении опасной болезни

Курганские врачи уверены, что территории нет вспышки опасного заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи ГБУ «Курганская БСМП» назвали назвали ложной информацию о вспышке холеры на территории региона. В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что главный врач больницы предупредил медперсонал о возможной биологической диверсии — появлении холерной палочки в воде.

«Опровержение. Администрация ГБУ „Курганская БСМП“ сообщает, что информация размещенная в социальных сетях о совещании главврача с коллегами, посвященном проблемам холеры, не соответствует действительности. И.о. главного врача больницы Сергей Воронин не делал никаких заявлений, касающихся вспышки холеры», — написано на странице медучреждения в соцсети «ВКонтатке».

Руководство курганской больницы скорой медицинской помощи собирается направить обращение в ФСБ с просьбой «опередить распространителей фейковой информации и привлечения их ответственности, предусмотренной законодательством». Информацию о вспышке холеры также опровергли в департаменте здравоохранения Курганской области. Центр управления регионом отправлял официальный запрос, написано на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Ведомство занимается мониторингом, сбором и обработкой жалоб и предложений граждан.

По данным Роспотребнадзора во всех регионах страны ведется усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Регулярно отбираются пробы воды на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.

Холера — это опасная инфекционная болезнь с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта. Ее вызывают холерные вибрионы (вид бактерий — при. URA.RU), которые хорошо сохраняются в воде и некоторых продуктах питания, например, рыбе, раках, креветках, прочих морепродукты и молоке. При отсутствии лечения заболевание холерой может за несколько часов приводить к смерти.