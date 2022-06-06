06 июня 2022

В ХМАО на сутки закрывают сообщение между двумя городами

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Мост через Вах. Излучинск, корабль, переправа, баржа
Переправу закроют для установки новой Фото:

В ХМАО перекроют переправу через реку Конда по наплавному мосту на 128 километре автодороге Урай- Советский. Сутки переправа не будет доступна для автомобилистов. Об этом сообщается на сайте Управления автомобильных дорог ХМАО.

«Временное ограничение движения вводится в связи с организацией новой переправы. Период ограничения движения: с 00 часов 00 минут 30.06.2022 года по 00 часов 00 минут 01.07.2022 года», — говорится на сайте ведомства.

Все экстренные и коммунальные службы будут предупреждены заранее. Во время перекрытия моста на данном направлении будут нести усиленное дежурство наряды полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске грядет массовое перекрытие дорог. Во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог города.

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В ХМАО перекроют переправу через реку Конда по наплавному мосту на 128 километре автодороге Урай- Советский. Сутки переправа не будет доступна для автомобилистов. Об этом сообщается на сайте Управления автомобильных дорог ХМАО. «Временное ограничение движения вводится в связи с организацией новой переправы. Период ограничения движения: с 00 часов 00 минут 30.06.2022 года по 00 часов 00 минут 01.07.2022 года», — говорится на сайте ведомства. Все экстренные и коммунальные службы будут предупреждены заранее. Во время перекрытия моста на данном направлении будут нести усиленное дежурство наряды полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске грядет массовое перекрытие дорог. Во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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