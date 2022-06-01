01 июня 2022

В Нижневартовске грядет массовое перекрытие дорог. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на улице Мира. Нижневартовск, дорожное движение, асфальт
Часть дорог перекроют во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог. Список участков организаторы опубликовали на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU сделало подробные схемы перекрытий.

«Во время проведения фестиваля искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи-2022“ с 10 по 12 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог. Рекомендуем водителям заблаговременно продумывать свой маршрут», — сказано в публикации.

В первую очередь ограничения коснутся улиц в районе набережной Оби, а также центра Нижневартовска рядом с площадью Нефтяников. Для организации шествия праздника «Дружбы народов» 12 июня перекроют участки сразу трех улиц: Омской, 60 лет Октября и проспекта Победы.

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Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запретят ездить по ночам с 20 по 27 июня. На участке будут проводиться работы по обследованию конструкции.

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В Нижневартовске (ХМАО) во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог. Список участков организаторы опубликовали на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU сделало подробные схемы перекрытий. «Во время проведения фестиваля искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи-2022“ с 10 по 12 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог. Рекомендуем водителям заблаговременно продумывать свой маршрут», — сказано в публикации. В первую очередь ограничения коснутся улиц в районе набережной Оби, а также центра Нижневартовска рядом с площадью Нефтяников. Для организации шествия праздника «Дружбы народов» 12 июня перекроют участки сразу трех улиц: Омской, 60 лет Октября и проспекта Победы. Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запретят ездить по ночам с 20 по 27 июня. На участке будут проводиться работы по обследованию конструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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