Часть дорог перекроют во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) во время фестиваля «Самотлорские ночи» с 10 по 12 июня перекроют часть дорог. Список участков организаторы опубликовали на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU сделало подробные схемы перекрытий.

«Во время проведения фестиваля искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи-2022“ с 10 по 12 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог. Рекомендуем водителям заблаговременно продумывать свой маршрут», — сказано в публикации.

В первую очередь ограничения коснутся улиц в районе набережной Оби, а также центра Нижневартовска рядом с площадью Нефтяников. Для организации шествия праздника «Дружбы народов» 12 июня перекроют участки сразу трех улиц: Омской, 60 лет Октября и проспекта Победы.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Ранее URA.RU рассказывало, что по мосту через Обь в районе Сургута запретят ездить по ночам с 20 по 27 июня. На участке будут проводиться работы по обследованию конструкции.