Губернатор ХМАО договорилась с учеными из Перми о новом проекте

08 июня 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова подписала соглашение на XIII международном IT-форуме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны объединят усилия по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Стороны договорились об объединении усилий в создании Образовательного центра в г. Когалыме (филиала Пермского политеха)», — сообщили в вузе. Документ был подписан 7 июня в рамках пленарного заседания XIII международного IT-форума. Открытие центра должно состояться в 2023 году. На его территории разместятся учебный, общественно-образовательный, лабораторные корпуса, ландшафтный парк и конференц-площадка. Будущим студентам помимо основных образовательных программ предложат также дисциплины по выбору: «Big Data», «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли» и другие. Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны объединят усилия по созданию филиала пермского вуза в Когалыме (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Стороны договорились об объединении усилий в создании Образовательного центра в г. Когалыме (филиала Пермского политеха)», — сообщили в вузе. Документ был подписан 7 июня в рамках пленарного заседания XIII международного IT-форума. Открытие центра должно состояться в 2023 году. На его территории разместятся учебный, общественно-образовательный, лабораторные корпуса, ландшафтный парк и конференц-площадка. Будущим студентам помимо основных образовательных программ предложат также дисциплины по выбору: «Big Data», «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли» и другие. Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.