25 сентября 2025

Опасный туман накроет Прикамье

Пешеходам следует соблюдать осторожность
Пешеходам следует соблюдать осторожность Фото:

Ночью и утром 26 сентября в Пермском крае ожидается туман. Неблагоприятное погодное явление прогнозируется местами по всему краю, предупреждает Главное управление МЧС России по региону.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ ночью и утром 26 сентября местами по краю прогнозируется туман. ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать осторожность», — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС.

Водителям советуют снижать скорость, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание следует уделять состоянию дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют быть максимально внимательными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы для повышения видимости.

