Володин: санкции образовали новую «большую восьмерку» стран

США своими руками образовали новую «большую восьмерку», заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разрыв отношений Вашингтона со странами-партнерами привел к формированию новой «Большой восьмерки» стран, опережающих США в экономическом развитии. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире. Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, США своими руками создали условия для экономического развития стран, не желающих поддерживать санкционную кампанию против РФ. «[США] делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — добавил спикер.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. Так, мировые цены на нефть выросли на 26% с начала спецоперации на Украине, передает телеканал 360.