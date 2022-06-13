Звездный адвокат Жорин пригласил Поклонскую на работу

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Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталья Поклонская, по мнению Сергея Жорина, может пойти в юридическую сферу Фото:

Российский адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах звезд шоубизнеса, пригласил экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, экс-посла в Кабо-Верде и экс-замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую на работу. По задумке адвоката, она может занять нишу в юридической сфере.

«Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию Адвокатов, опыт работы в юридической сфере у нее имеется», — прокомментировал он в своем telegram-канале.

Об освобождении Поклонской с должности стало известно днем 13 июня. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Российский адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах звезд шоубизнеса, пригласил экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, экс-посла в Кабо-Верде и экс-замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую на работу. По задумке адвоката, она может занять нишу в юридической сфере. «Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию Адвокатов, опыт работы в юридической сфере у нее имеется», — прокомментировал он в своем telegram-канале. Об освобождении Поклонской с должности стало известно днем 13 июня. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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