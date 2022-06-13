Звездный адвокат Жорин пригласил Поклонскую на работу

13 июня 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Наталья Поклонская, по мнению Сергея Жорина, может пойти в юридическую сферу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах звезд шоубизнеса, пригласил экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, экс-посла в Кабо-Верде и экс-замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую на работу. По задумке адвоката, она может занять нишу в юридической сфере. «Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию Адвокатов, опыт работы в юридической сфере у нее имеется», — прокомментировал он в своем telegram-канале. Об освобождении Поклонской с должности стало известно днем 13 июня. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах звезд шоубизнеса, пригласил экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, экс-посла в Кабо-Верде и экс-замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую на работу. По задумке адвоката, она может занять нишу в юридической сфере. «Наталью Поклонскую снова уволили. Ну что такое?! Приглашаем к нам в Коллегию Адвокатов, опыт работы в юридической сфере у нее имеется», — прокомментировал он в своем telegram-канале. Об освобождении Поклонской с должности стало известно днем 13 июня. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.