В Тобольске оборудуют подсветкой самое высокое сооружение

Телевышка в Тобольске может получить архитектурно-художественную подсветку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архитектурно-художественную подсветку планируют установить на телевышку в Тобольске. О преображениях высотной доминанты города сообщили в пресс-службе администрации города. Там уточнили, что она будет иметь девять цветовых вариантов.

«На телевышку, высотную доминанту нашего города, планируется сделать архитектурно-художественную подсветку. Ее варианты обсудили на архитектурно-градостроительном совете Тобольска. Член совета Сергей Леушин уточнил, будут ли предусмотрены особенные режимы работы на новогодние и другие праздники. Как оказалось, предлагается девять разных вариантов подсветки», — сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии также уточнили, что архитекторы и общественники уже одобрили идею и предложенный вариант ее реализации.

Ранее URA.RU сообщало и о других изменениях в Тобольске. Там открыли первый в УрФО перевернутый дом. Однако жители города возмутились стоимостью билетов для его посещения и заявили, что такая цена слишком высока.