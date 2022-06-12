12 июня 2022
11 июня 2022

В Тобольске оборудуют подсветкой самое высокое сооружение

© Служба новостей «URA.RU»
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Телецентр ГТРК. Екатеринбург, телеканал россия
Телевышка в Тобольске может получить архитектурно-художественную подсветку Фото:

Архитектурно-художественную подсветку планируют установить на телевышку в Тобольске. О преображениях высотной доминанты города сообщили в пресс-службе администрации города. Там уточнили, что она будет иметь девять цветовых вариантов.

«На телевышку, высотную доминанту нашего города, планируется сделать архитектурно-художественную подсветку. Ее варианты обсудили на архитектурно-градостроительном совете Тобольска. Член совета Сергей Леушин уточнил, будут ли предусмотрены особенные режимы работы на новогодние и другие праздники. Как оказалось, предлагается девять разных вариантов подсветки», — сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии также уточнили, что архитекторы и общественники уже одобрили идею и предложенный вариант ее реализации.

Ранее URA.RU сообщало и о других изменениях в Тобольске. Там открыли первый в УрФО перевернутый дом. Однако жители города возмутились стоимостью билетов для его посещения и заявили, что такая цена слишком высока.

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Архитектурно-художественную подсветку планируют установить на телевышку в Тобольске. О преображениях высотной доминанты города сообщили в пресс-службе администрации города. Там уточнили, что она будет иметь девять цветовых вариантов. «На телевышку, высотную доминанту нашего города, планируется сделать архитектурно-художественную подсветку. Ее варианты обсудили на архитектурно-градостроительном совете Тобольска. Член совета Сергей Леушин уточнил, будут ли предусмотрены особенные режимы работы на новогодние и другие праздники. Как оказалось, предлагается девять разных вариантов подсветки», — сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». В мэрии также уточнили, что архитекторы и общественники уже одобрили идею и предложенный вариант ее реализации. Ранее URA.RU сообщало и о других изменениях в Тобольске. Там открыли первый в УрФО перевернутый дом. Однако жители города возмутились стоимостью билетов для его посещения и заявили, что такая цена слишком высока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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