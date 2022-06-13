В Перми за месяц резко подешевели яйца и сахар

Яйца за месяц подешевели почти на 14% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые в текущем году в магазинах Пермского края снизилась стоимость продуктов. Сильнее всего за месяц подешевели яйца и сахар. Такие данные приводит Пермьстат.

«Продовольственные товары (без алкогольных напитков) подешевели в мае на 0,05%. Наиболее существенно подешевели яйца — на 13,7% и сахар-песок — на 5,9%. Также, заметно снизилась стоимость некоторых овощей при одновременном довольно ощутимом удорожании других», — указано в статистике.

Из овощей сильнее всего подешевели свежие огурцы — на 34,9%, свежая капуста белокочанная — на 30% и свежие помидоры — на 13,2%. Выросли в цене лимоны — на 28,8%, лук репчатый — на 11,8% и картофель — на 11,3%.

Заметный рост цены зафиксировали на маргарин — 12,2% за месяц, а в целом с начала года его стоимость выросла почти на 39%. Также значительно за месяц подорожали булочные и бараночные изделия — 6,2%, консервы овощные для детского питания — на 5,6%, сыры плавленые — на 5,5%, крупы манная, овсяная и перловая — 5,3 — 5,5%, рыба замороженная неразделанная — на 5,3% и сливки питьевые 5,1%. В связи с удорожанием продуктов выросли цены и в ресторанах, кафе и столовых. В некоторых точках общепита рост цен на позиции в меню составил до 7,9%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае самое дорогое подсолнечное масло в ПФО. Его средняя цена составила 140,14 рублей.