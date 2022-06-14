В Перми «Красное&Белое» снизило цену на популярный продукт

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, красное белое, магазин красное и белое, красное и белое, алкомаркет красное белое
В магазинах «Красное&Белое» продают дешевые яйца Фото:

В пермских магазинах сетевого гиганта «Красное&Белое» начали продавать дешевые куриные яйца. Цена за десяток ниже на 20-30 рублей, чем в других сетевых магазинах.

«Это самые дешевые куриные яйца во всем городе! Десяток смеси категорий С1/С0 стоит 52,80 рублей», — пишут пермяки в соцсетях.

Но на сайте ритейлера в комментариях к товару люди отмечают, что яйца мелкие и не тянут даже на категорию С1, «максимум С2». Другие им отвечают, что даже для категории яиц С2 цена очень низкая. К примеру, в магазинах «Семья» самое дешевое яйцо стоит 69,90 рублей за десяток, в «Магните» — 55-60 рублей, в «Монетке» — 57,99 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что куриные яйца за май подешевели в магазинах Пермского края на 13,7%. Также сильно упала цена на сахар-песок и некоторые овощи.

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В пермских магазинах сетевого гиганта «Красное&Белое» начали продавать дешевые куриные яйца. Цена за десяток ниже на 20-30 рублей, чем в других сетевых магазинах. «Это самые дешевые куриные яйца во всем городе! Десяток смеси категорий С1/С0 стоит 52,80 рублей», — пишут пермяки в соцсетях. Но на сайте ритейлера в комментариях к товару люди отмечают, что яйца мелкие и не тянут даже на категорию С1, «максимум С2». Другие им отвечают, что даже для категории яиц С2 цена очень низкая. К примеру, в магазинах «Семья» самое дешевое яйцо стоит 69,90 рублей за десяток, в «Магните» — 55-60 рублей, в «Монетке» — 57,99 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что куриные яйца за май подешевели в магазинах Пермского края на 13,7%. Также сильно упала цена на сахар-песок и некоторые овощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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