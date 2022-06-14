В Екатеринбурге кондуктор автобуса погиб в ДТП с пожарной машиной. Видео, фото

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Клипарт. Челябинск, кондуктор, проезд, плата
Пожарная машина ехала на вызов с включенными маячками Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров — Коммунистическая произошло ДТП, в котором пассажирский автобус врезался в пожарную машину. В ДТП погиб кондуктор, об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости».

«Пожарная автоцистерна следовала на пожар в частный сектор на Бакинских Комиссаров, 176. Пожарные ехали с проблесковыми маячками и сиреной на красный сигнал светофора, убедившись, что их пропускают. Но из-за остановившегося троллейбуса выехал автобус, который протаранил автоцистерну», — рассказало агентство.

По словам журналистов, в салоне автобуса пассажиров не было. Личность кондуктора устанавливается. Водитель не пострадал. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области подтвердила корреспонденту URA.RU факт аварии, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу рассказала, что в ДТП погибла 20-летняя девушка. «По предварительной информации, водитель автобуса ехал по Коммунистической с левого поворота на зеленый сигнал светофора. В ДТП погибла 20-летняя девушка-кондуктор от полученных травм», — сообщило ведомство. По словам гаишников, автобусом управлял 23-летний мужчина, имеющий стаж вождения — два месяца. По факту ДТП проводится расследование.

Видео: ИА «Ночные новости»

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В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров — Коммунистическая произошло ДТП, в котором пассажирский автобус врезался в пожарную машину. В ДТП погиб кондуктор, об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости». «Пожарная автоцистерна следовала на пожар в частный сектор на Бакинских Комиссаров, 176. Пожарные ехали с проблесковыми маячками и сиреной на красный сигнал светофора, убедившись, что их пропускают. Но из-за остановившегося троллейбуса выехал автобус, который протаранил автоцистерну», — рассказало агентство. По словам журналистов, в салоне автобуса пассажиров не было. Личность кондуктора устанавливается. Водитель не пострадал. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области подтвердила корреспонденту URA.RU факт аварии, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Пресс-служба отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу рассказала, что в ДТП погибла 20-летняя девушка. «По предварительной информации, водитель автобуса ехал по Коммунистической с левого поворота на зеленый сигнал светофора. В ДТП погибла 20-летняя девушка-кондуктор от полученных травм», — сообщило ведомство. По словам гаишников, автобусом управлял 23-летний мужчина, имеющий стаж вождения — два месяца. По факту ДТП проводится расследование. Видео: ИА «Ночные новости»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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