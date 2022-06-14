Курганский генерал на пенсии получил новый пост

15 июня 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Генерал-майор в отставке Виктор Злодеев избран заместителем председателя общероссийской общественной организации ветеранов УИС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы (УИС) Курганской области генерал-майор в отставке Виктор Злодеев избран заместителем председателя общероссийской общественной организации ветеранов УИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН. «Председатель общественной организации ветеранов УИС Зауралья Виктор Злодеев занял должность заместителя председателя общероссийской организации. За значительный вклад в развитие учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Федорович награжден золотой медалью „За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России“», — рассказали в ведомстве. Внеочередная конференция общероссийской общественной организации ветеранов УИС, в ходе которой прошли выборы руководящих органов, состоялась в Академии ФСИН России (Рязань). В мероприятии принял участие директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев. Генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Злодеев родился в Шадринском районе Курганской области, руководил уголовно-исполнительной системой региона с 1989 по 2001 годы. Позже он занимал должности начальника Главного управления исполнения наказаний Пермской области (с 2001 по 2003 годы), начальника управления исполнения наказаний Минюста России по Москве (с 2003 по 2005 годы). Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Председатель общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы (УИС) Курганской области генерал-майор в отставке Виктор Злодеев избран заместителем председателя общероссийской общественной организации ветеранов УИС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН. «Председатель общественной организации ветеранов УИС Зауралья Виктор Злодеев занял должность заместителя председателя общероссийской организации. За значительный вклад в развитие учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Федорович награжден золотой медалью „За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России“», — рассказали в ведомстве. Внеочередная конференция общероссийской общественной организации ветеранов УИС, в ходе которой прошли выборы руководящих органов, состоялась в Академии ФСИН России (Рязань). В мероприятии принял участие директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев. Генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Злодеев родился в Шадринском районе Курганской области, руководил уголовно-исполнительной системой региона с 1989 по 2001 годы. Позже он занимал должности начальника Главного управления исполнения наказаний Пермской области (с 2001 по 2003 годы), начальника управления исполнения наказаний Минюста России по Москве (с 2003 по 2005 годы).