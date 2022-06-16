16 июня 2022

На трассе под Челябинском заметили медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь есть чо
Медведя заметили возле Аргаяша Фото:

На трассе в районе села Аргаяш (Челябинская область) водители заметили медведя. Видео опубликовали в социальных сетях. Автор просит грибников быть осторожнее.

«Возле Аргаяша заметили медведя! В городе и на трассах продают много грибов. Грибники, будьте осторожны в лесу», — написал Эльбрус Н. на совей странице в «ВКонтакте».

Автор видео попытался подозвать хищника к себе. Однако косолапый не стал идти на контакт и убежал в лес.

Ранее медведя увидели возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды. Для очевидцев встреча получилась неожиданной. Местных жителей попросили быть осторожнее.

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На трассе в районе села Аргаяш (Челябинская область) водители заметили медведя. Видео опубликовали в социальных сетях. Автор просит грибников быть осторожнее. «Возле Аргаяша заметили медведя! В городе и на трассах продают много грибов. Грибники, будьте осторожны в лесу», — написал Эльбрус Н. на совей странице в «ВКонтакте». Автор видео попытался подозвать хищника к себе. Однако косолапый не стал идти на контакт и убежал в лес. Ранее медведя увидели возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды. Для очевидцев встреча получилась неожиданной. Местных жителей попросили быть осторожнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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