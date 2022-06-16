Медведя заметили возле Аргаяша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе в районе села Аргаяш (Челябинская область) водители заметили медведя. Видео опубликовали в социальных сетях. Автор просит грибников быть осторожнее.

«Возле Аргаяша заметили медведя! В городе и на трассах продают много грибов. Грибники, будьте осторожны в лесу», — написал Эльбрус Н. на совей странице в «ВКонтакте».

Автор видео попытался подозвать хищника к себе. Однако косолапый не стал идти на контакт и убежал в лес.

Ранее медведя увидели возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды. Для очевидцев встреча получилась неожиданной. Местных жителей попросили быть осторожнее.