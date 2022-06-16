16 июня 2022

Депутат ГД Валуев приехал в курганское село. Фото

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Николай Валуев в Челябинском городском бору. Челябинск, валуев николай, городской бор
Депутат Госдумы Николай Валуев вместе со своими коллегами посетил Курганскую область Фото:

В село Сафакулево Курганской области на турнир по боксу приехали депутаты Государственной думы России. В числе гостей — бывший боксер в тяжелом весе Николай Валуев. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

«Сегодня с братьями депутатами Госдумы на соревнованиях в с. Сафакулево Курганской области. Удачи Курганской команде!», — написал Ильтяков. Он уточнил, что 17 июня в селе проходит товарищеский турнир по боксу памяти ветерана Великой Отечественной войны Гайнутдинова А.М. В нем принимают участие юные спортсмен из Курганской и Челябинской областей.

Валуева связывают дружеские отношения с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. Он неоднократно приезжал в Курганскую область на различные мероприятия.

Николай Валуев (в черной рубашке) приехал на турнир в курганское село
Фото:

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В село Сафакулево Курганской области на турнир по боксу приехали депутаты Государственной думы России. В числе гостей — бывший боксер в тяжелом весе Николай Валуев. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. «Сегодня с братьями депутатами Госдумы на соревнованиях в с. Сафакулево Курганской области. Удачи Курганской команде!», — написал Ильтяков. Он уточнил, что 17 июня в селе проходит товарищеский турнир по боксу памяти ветерана Великой Отечественной войны Гайнутдинова А.М. В нем принимают участие юные спортсмен из Курганской и Челябинской областей. Валуева связывают дружеские отношения с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. Он неоднократно приезжал в Курганскую область на различные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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