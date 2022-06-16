Депутат Госдумы Николай Валуев вместе со своими коллегами посетил Курганскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В село Сафакулево Курганской области на турнир по боксу приехали депутаты Государственной думы России. В числе гостей — бывший боксер в тяжелом весе Николай Валуев. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

«Сегодня с братьями депутатами Госдумы на соревнованиях в с. Сафакулево Курганской области. Удачи Курганской команде!», — написал Ильтяков. Он уточнил, что 17 июня в селе проходит товарищеский турнир по боксу памяти ветерана Великой Отечественной войны Гайнутдинова А.М. В нем принимают участие юные спортсмен из Курганской и Челябинской областей.

Валуева связывают дружеские отношения с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. Он неоднократно приезжал в Курганскую область на различные мероприятия.

Николай Валуев (в черной рубашке) приехал на турнир в курганское село Фото: t.me/iltiakov_live