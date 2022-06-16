В Перми резко вырос спрос на стройматериалы

В мае пермяки увеличили закупки стройматериалов на 74% Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В мае текущего года в Перми, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, резко вырос спрос на строительные и отделочные материалы. Об этом сообщается в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

«Жители Перми увеличили закупки товаров данной категории на 74%. Тенденция характерна для всей России: спрос на строительные материалы по стране вырос на 165%, а на отделочные — на 171%», — говорится в исследовании.

Чаще всего пермяки покупают клеи, краски, эмали, битумные лаки, монтажную пену, утеплители, карнизы, кронштейны и строительный грунт. Также пользуются популярностью несмываемые антисептики. ВсеИнструменты.ру является одним из крупнейших российских онлайн-гипермаркетов товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Ежемесячный трафик сайта превышает 22 млн посещений.