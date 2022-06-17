Лисий локоть и борода оленя стали частью карты ЯНАО на ПМЭФ

На ПМЭФ представили уникальную карту с традиционными узорами разных регионов России Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Петербургском международном экономическом форуме представили уникальную карту России. ЯНАО, как и другие регионы, был показан в виде традиционных узоров округа, сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«Карта выполнена с использованием оленьих жил и длинных волос из оленьей бороды. А в орнаменте использовали традиционные узоры — рога оленя, лисий локоть, крыло чайки, острые зубки щуки», — уточняют в официальном канале властей ЯНАО.

Увидеть панно могут участники ПМЭФ. Над его созданием трудились мастера со всей страны.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов ЯНАО заявил в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума «Большие вызовы десятилетия науки и технологий», что регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок. На Ямале развиваются генетические исследования.