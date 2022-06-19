19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

В Сургуте после празднования Сабантуя погиб 13-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик умер из-за аллергической реакции Фото:

В Сургуте после празднования Сабантуя погиб 13-летний подросток. У него возникла аллергическая реакция после того, как он съел плов на празднике. Эту информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Молодой человек отмечал праздник и погиб после этого. Он на празднике съел плова, и, по предварительной версии, появилась аллергическая реакция. Врачи не успели его спасти. Там сейчас следователи выясняют всю подробную информации», — сообщил источник.

В Следственном комитете по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что несчастный случай действительно был. По факту случившегося следователи начали досудебную проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погиб подросток, разогревая машину. Труп шестнадцатилетнего мальчика обнаружили в машине. Он задохнулся угарным газом.

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В Сургуте после празднования Сабантуя погиб 13-летний подросток. У него возникла аллергическая реакция после того, как он съел плов на празднике. Эту информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Молодой человек отмечал праздник и погиб после этого. Он на празднике съел плова, и, по предварительной версии, появилась аллергическая реакция. Врачи не успели его спасти. Там сейчас следователи выясняют всю подробную информации», — сообщил источник. В Следственном комитете по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что несчастный случай действительно был. По факту случившегося следователи начали досудебную проверку. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погиб подросток, разогревая машину. Труп шестнадцатилетнего мальчика обнаружили в машине. Он задохнулся угарным газом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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