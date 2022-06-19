В Сургуте после празднования Сабантуя погиб 13-летний мальчик

Мальчик умер из-за аллергической реакции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте после празднования Сабантуя погиб 13-летний подросток. У него возникла аллергическая реакция после того, как он съел плов на празднике. Эту информацию URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Молодой человек отмечал праздник и погиб после этого. Он на празднике съел плова, и, по предварительной версии, появилась аллергическая реакция. Врачи не успели его спасти. Там сейчас следователи выясняют всю подробную информации», — сообщил источник.

В Следственном комитете по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что несчастный случай действительно был. По факту случившегося следователи начали досудебную проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погиб подросток, разогревая машину. Труп шестнадцатилетнего мальчика обнаружили в машине. Он задохнулся угарным газом.