Разработка Центра им. Илизарова позволит сократить срок лечения пациентов с переломами и заболеваниями костно-мышечной системы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совместная разработка врачей Центра им. Илизарова и завода «Курганприбор» вошла в десятку лучших медицинских изобретений России по итогам прошлого года. Роспатент презентовал чрескостный автоматизированный дистракционный аппарат на XXV Петербуржском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Автоматизированный дистракционный аппарат, включающий в себя блок управления и до шести подключаемых электромеханических узлов перемещения, обеспечивают оптимальный процесс остеогенеза (костеобразования) с обратной связью во время лечения больных с заболеваниями и повреждениями костно-мышечной системы: удлинение верхних и нижних конечностей, замещение дефектов кости, исправление деформаций конечности», — рассказали в пресс-службе Центра им. Илизарова. Впервые изобретение представили на выставке XXV международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» в Москве.

Роботизированный аппарат внешней фиксации позволит в несколько раз сократить сроки лечения пациентов с переломами и заболеваниями костно-мышечной системы, а также решить проблему импортозамещения. «Экспериментальное применение данного роботизированного аппарата внешней фиксации позволило увеличить темп удлинения кости до 3 мм в сутки, что сокращает срок удлинения в три раза по отношению к классическому аппарату», — отметили в центре. Авторами патента на изобретение стали Арнольд и Дмитрий Попковы, Андрей и Евгений Пиастро, а также Антон Семкин, Александр Антонов, Андрей Кондратьев и Наталья Кононович.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане начнут делать медицинские титановые пластины. Они заменят импортные. Курганский Центр Илизарова начал устанавливать отечественные эндопротезы локтевого сустава. Также в курганском исследовательском центре изучают матрицу для лечения суставов. Курганские врачи поехали в Казахстан, чтобы проверить более 200 пациентов с патологиями.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

Разработка врачей Центра им. Илизарова позволит увеличить темп удлинения кости до 3 мм в сутки Фото: сайт Центра им. Илизарова

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