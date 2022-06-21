Тюменский школьник прошел в финал федерального шоу

Юный тюменец вышел в финал шоу «Кондитер», где испек торт в морском стиле для Юлии Савичевой (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Одиннадцатилетний тюменец Константин Кобзев принял участие в выпуске шоу «Кондитер», где удивил жюри своим тортом в виде нефтяной вышки, в результате чего вышел в финал. Выпуск с его участием показали на телеканале «Пятница».

«Обычно я стараюсь искать что-то хорошее в тортах, чтобы вытянуть их. Здесь я не могу найти ничего плохого, торт идеален», — прокомментировала торт тюменца одна из членов жюри.

Кобзев вышел в финал проекта, где ему предстояло испечь торт в морском стиле для певицы Юлии Савичевой. Мальчик также получил хвалебные отзывы, но в итоге уступил участнице из Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тюмени отказалась принимать участие в финале шоу «Кондитер». Причиной стало слишком трудное задание, с которым участница боялась не справиться.