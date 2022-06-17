ХМАО привлек 40 миллиардов инвестиций на ПМЭФ

18 июня 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Югра подвела итоги работы на ПМЭФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале властей округа. «40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений. Речь идет о тех договорах, которые были подписаны на ПМЭФ-2022», — уточняют в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет быстрее продвигать и реализовывать свои инициативы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале властей округа. «40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений. Речь идет о тех договорах, которые были подписаны на ПМЭФ-2022», — уточняют в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет быстрее продвигать и реализовывать свои инициативы.