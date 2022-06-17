ХМАО привлек 40 миллиардов инвестиций на ПМЭФ

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале властей округа.
«40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений. Речь идет о тех договорах, которые были подписаны на ПМЭФ-2022», — уточняют в telegram-канале «Югра Z Официально».
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет быстрее продвигать и реализовывать свои инициативы.
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