17 июня 2022
16 июня 2022

ХМАО привлек 40 миллиардов инвестиций на ПМЭФ

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Югра подвела итоги работы на ПМЭФ Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале властей округа.

«40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений. Речь идет о тех договорах, которые были подписаны на ПМЭФ-2022», — уточняют в telegram-канале «Югра Z Официально».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет быстрее продвигать и реализовывать свои инициативы.

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале властей округа. «40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений. Речь идет о тех договорах, которые были подписаны на ПМЭФ-2022», — уточняют в telegram-канале «Югра Z Официально». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Теперь молодежь региона сможет быстрее продвигать и реализовывать свои инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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