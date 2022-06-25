Поп-группа «Ласковый май», основанная в Оренбурге, дала старт музыкальной карьере Юрия Шатунова Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане организовали стихийный мемориал памяти солиста популярной советской и российской группы «Ласковый май», куда поклонники приносят цветы. Он расположен на набережной, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Неизвестные поставили фотографию артиста. Рядом положили несколько букетов цветов. Импровизированный мемориал расположен на набережной рядом с музыкальной школой, возле фигуры скрипача», — рассказал корреспондент агентства.

О смерти Юрия Шатунова на 49-м году жизни стало известно 23 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. В соцсетях уже после смерти артиста пользователи поделились воспоминаниями о нем и его творчестве, тем самым почтив его память.

Поклонники приносят белые розы Фото: telegram «Курганистан»