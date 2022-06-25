25 июня 2022
24 июня 2022

В Кургане к мемориалу легендарного артиста Шатунова несут цветы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Поп-группа «Ласковый май», основанная в Оренбурге, дала старт музыкальной карьере Юрия Шатунова Фото:

В Кургане организовали стихийный мемориал памяти солиста популярной советской и российской группы «Ласковый май», куда поклонники приносят цветы. Он расположен на набережной, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Неизвестные поставили фотографию артиста. Рядом положили несколько букетов цветов. Импровизированный мемориал расположен на набережной рядом с музыкальной школой, возле фигуры скрипача», — рассказал корреспондент агентства.

О смерти Юрия Шатунова на 49-м году жизни стало известно 23 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. В соцсетях уже после смерти артиста пользователи поделились воспоминаниями о нем и его творчестве, тем самым почтив его память.

Поклонники приносят белые розы
Фото:

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В Кургане организовали стихийный мемориал памяти солиста популярной советской и российской группы «Ласковый май», куда поклонники приносят цветы. Он расположен на набережной, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Неизвестные поставили фотографию артиста. Рядом положили несколько букетов цветов. Импровизированный мемориал расположен на набережной рядом с музыкальной школой, возле фигуры скрипача», — рассказал корреспондент агентства. О смерти Юрия Шатунова на 49-м году жизни стало известно 23 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда. В соцсетях уже после смерти артиста пользователи поделились воспоминаниями о нем и его творчестве, тем самым почтив его память.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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